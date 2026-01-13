Микроэлектроника: «Девятка» удовлетворила апелляцию – Ангстрему вернули долг на 1.2 млрд евро

MForum.ru
13.01.2026,
Об этом пишет CNews. Подробности – в источнике, а я промолчу по поводу качества судебной системы, и выскажусь по теме в целом, выступив в неблагодарной роли гадалки. В хрустальном шаре мне померещилось следующее:
1️⃣ Ангстрем продолжит работы по выполнению ГОЗ. Вероятно, параллельно будет осуществляться реструктуризация под внешним управлением. Скорее всего, основные усилия будут направлены на поддержку текущего производства, а не на его модернизацию для освоения более современных технологий.
2️⃣ В целом ситуация вокруг Ангстрема, это сигнал частным собственникам, контролирующих "стратегически значимые" активы - от них ожидают эффективного управления, в противном случае, государство может провести национализацию неэффективно работающих активов.
--
теги: микроэлектроника участники рынка Ангстрем судебные споры
--
Публикации по теме:
