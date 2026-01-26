Мобильная связь: Билайн в ЯНАО - оператор расширил покрытие 4G на Ямале - в поселке Сабетта и около деревни Тамбей

MForum.ru
26.01.2026,
Как сообщает пресс-служба Вымпелком, оператор построил новые базовые станции в Сабетте и около деревни Тамбей - здесь мобильный интернет 4G/LTE появился впервые. Услугами смогут пользоваться работники Северо-Тамбейского месторождения.
В закрытом вахтовом поселке Сабетта инженеры Билайн не только провели модернизации уже работавшего здесь телеком-оборудования, но и установили еще 2 базовых станции. Это позволило нарастить покрытие и расширить емкость сети.
Процесс запуска новых станций занял чуть более 2 месяцев, половина из которых ушла на доставку оборудования на локацию: оно прибыло в поселок на пароме по Северному морскому пути. В сложных погодных условиях, включающих минусовые температуры и шквалистые ветра, дующие с Северного Ледовитого океана, специалисты компании настроили всю необходимую инфраструктуру и вывели базовые станции в эфир.
В результате – жители Сабетты, а это преимущественно – вахтовики, могут поддерживать связь с близкими в разных форматах.
«Развитие инфраструктуры в удаленных и труднодоступных районах – это наша приоритетная, но очень непростая задача. Она постоянно бросает нам вызовы и заставляет искать нестандартные подходы и решения. Только за последние месяцы мы реализовали сразу два важных проекта в этом направлении – построили базовые станции в Сабетте и Тамбее, обеспечив их жителей стабильным 4G. Благодаря этому сегодня они могут удобно решать свои повседневные задачи с помощью мобильных сервисов и активно включаться в цифровую повестку», – комментирует директор Сургутского отделения Билайна Елена Рыбалко.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: мобильная связь развитие сетей Билайн Вымпелком ЯНАО
--
Публикации по теме:
01.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в ЯНАО - новые скорости 4G пришли на Ямал / MForum.ru
15.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в ХМАО - оператор расширил 4G-покрытие в труднодоступных деревнях / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
18.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о модернизации сети в ЯНАО - Надымский район / MForum.ru
22.06. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом построил сеть с охватом более 800 кв.км на полуострове Гыдан / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru