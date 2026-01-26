Мобильная связь: Билайн в ЯНАО - оператор расширил покрытие 4G на Ямале - в поселке Сабетта и около деревни Тамбей

26.01.2026, MForum.ru

Как сообщает пресс-служба Вымпелком, оператор построил новые базовые станции в Сабетте и около деревни Тамбей - здесь мобильный интернет 4G/LTE появился впервые. Услугами смогут пользоваться работники Северо-Тамбейского месторождения.

В закрытом вахтовом поселке Сабетта инженеры Билайн не только провели модернизации уже работавшего здесь телеком-оборудования, но и установили еще 2 базовых станции. Это позволило нарастить покрытие и расширить емкость сети.

Процесс запуска новых станций занял чуть более 2 месяцев, половина из которых ушла на доставку оборудования на локацию: оно прибыло в поселок на пароме по Северному морскому пути. В сложных погодных условиях, включающих минусовые температуры и шквалистые ветра, дующие с Северного Ледовитого океана, специалисты компании настроили всю необходимую инфраструктуру и вывели базовые станции в эфир.

В результате – жители Сабетты, а это преимущественно – вахтовики, могут поддерживать связь с близкими в разных форматах.

«Развитие инфраструктуры в удаленных и труднодоступных районах – это наша приоритетная, но очень непростая задача. Она постоянно бросает нам вызовы и заставляет искать нестандартные подходы и решения. Только за последние месяцы мы реализовали сразу два важных проекта в этом направлении – построили базовые станции в Сабетте и Тамбее, обеспечив их жителей стабильным 4G. Благодаря этому сегодня они могут удобно решать свои повседневные задачи с помощью мобильных сервисов и активно включаться в цифровую повестку», – комментирует директор Сургутского отделения Билайна Елена Рыбалко.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: мобильная связь развитие сетей Билайн Вымпелком ЯНАО

--