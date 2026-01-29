Мобильная связь: Билайн в Саратовской области - оператор сообщает об обновлении и расширении сети в столице и в крупных городах

29.01.2026, MForum.ru

В частности, в Саратове дополнительное телеком-оборудование компании заработало на территории сразу двух жилых массивов – в поселке Нефтяной в Заводском районе и поселке Соколовогорский в Волжском районе.

Оба этих городских сектора отличаются плотной застройкой, поэтому нагрузка на базовые станции, обслуживающие эти районы, была высокой. Запущенное Билайном оборудование позволило решить эту проблему, а также нарастить емкость сети для более стабильного интернет-соединения даже в трафиковые часы пик.

Покрытие 4G Билайна было расширено и в жилых микрорайонах других городов области – в Балашове, Калининске, Ртищево и Энгельсе. Например, в Энгельсе оператор построил новую станцию связи вблизи ЖК «Премьера» и «Созвездие», а в Балашове – в микрорайоне Козловка.

«Для нас важно, чтобы пользовательский опыт наших клиентов был только положительным. Поэтому команда филиала постоянно работает над повышением качества сети в регионе, оптимизируя ее параметры и наращивая потенциал. При этом отмечу, что в фокусе компании остаются не только крупные города, но и малые населенные пункты – мы продолжаем активно развивать инфраструктуру в сельских районах области. Так, за последнее время улучшенный 4G стал доступен жителям 5 небольших сел – Александрова Гая, Идолги, Карамышки, Логиновки и Новой Ивановки», – комментирует директор Саратовского отделения Билайна Олеся Ворожейкина.

теги мобильная связь Билайн Вымпелком Саратовская область

