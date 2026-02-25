Мобильная связь: МТС в Антарктиде - оператор расширил покрытие на станции Прогресс

25.02.2026, MForum.ru

Покрытие сети GSM и мобильный интернет появились в районе бухта Тала, здесь разгружаются суда Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Проект реализован МТС при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института.



Сигнал к бухте доставляется со станции Прогресс по радиорелейной линии протяженностью 13 км. Из-за сложного рельефа и ледников было бы сложно проложить вместо нее оптоволоконный кабель. А на Прогрессе есть терминал спутниковой связи, через который и подключен антарктический сегмент сотовой связи МТС.







Связь МТС охватывает не только территорию научной базы и аэродрома «Зенит», но и ходовые рубки, и капитанские мостики научно-экспедиционных судов: «Академика Трешникова» и «Академика Федорова», а также значительную область полуострова Сторнес, где ученые проводят сезонные полевые исследования.







Прогресс - "столица" РАЭ, антарктическая станция на территории холмов Ларсеманн на берегу залива Прюдс. Это важный логистический узел на востоке Антарктиды, отсюда исследователи направляются на базу Восток, полюс холода Земли. Отсюда же доставляют топливо, грузы и продовольствие на эту базу. Кроме того, на Прогрессе круглый год реализуются научные проекты по биологии, гидрологии и океанологии. Здесь же занимаются мониторингом состояния морского ледяного покрова, используя данные спутников.

«Все началось в январе 2020 года с первой базовой станции МТС на Прогрессе, и спустя несколько лет мы обеспечили связью все круглогодичные российские базы. Чтобы сигнал появился в бухте Тала, где швартуются суда, нам пришлось проложить километры радиорелейной линии через ледники. Благодаря новой телеком-инфраструктуре и стабильному радиосигналу полярники теперь могут повысить безопасность экспедиций, улучшить координацию между командами, своевременно получать важную информацию и экстренную помощь, оставаться на постоянной связи с родными и оперативно передавать научные данные для исследований», - прокомментировал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

На данный момент МТС обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом 5 круглогодичной действующих российских станций: Мирный, Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен.

Технически было бы проще подключать базовые станции в Антарктиде через Starlink, но, понятно, это не наш метод, если мы хотим обеспечивать технологическую независимость.

