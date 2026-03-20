Мобильная связь: Билайн в Вологодской области – аудиобейджи внедрены в медицинских учреждениях

MForum.ru
20.03.2026,
Билайн сообщает о завершении проекта по внедрению аудиобейджей с технологией речевой аналитики в больницах и поликлиниках региона. Реализация проекта проведена совместно с правительством Вологодской области.
В рамках договора с Медицинским информационно-аналитическим центром области Билайн поставил 100 устройств с бессрочной лицензией. Оборудование используется в медицинских учреждениях Вологды и Череповца. Технологическую поддержку оказывает партнер оператора – разработчик программных решений VocaTech.
«Благодаря совместной работе с медицинским сообществом мы смогли создать эффективный инструмент контроля качества оказываемых услуг, повысив доверие пациентов к нашим врачам и медсестрам», – отметил директор по работе с государственными заказчиками Билайна Александр Шведов.
«Сделать жизнь вологжан комфортнее – главная задача Билайна в регионе. Уверен, что проект по улучшению качества медицинского обслуживания будет способствовать повышению стандартов медицинского обслуживания в нашем регионе», – прокомментировал директор Вологодского отделения Билайна Андрей Спицов.
В Министерстве здравоохранения Вологодской области отметили, что аудиобейджи используются в поликлиниках с наибольшим потоком пациентов – в регистратурах, кабинетах выписки рецептов для льготного отпуска лекарств и в отделах «Справка в один шаг». «Положительная динамика уже видна. Заметно снизилось число жалоб на некорректное общение», – сообщили в ведомстве.
Согласно планам, проект будет расширен за счет закупки дополнительного оборудования в 2027 году.
--
✓ подключайтесь к моим каналам на VK: Бойко про телеком и каналу Чипы и чиплеты
--
теги: мобильная связь Билайн Вологодская область медицина аудиобейджи B2G
--
