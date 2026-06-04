Микроэлектроника: Анатолий Корсаков генеральный директор «Трамплин Электроникс» в интервью подкасту «Знай наших»

04.06.2026, MForum.ru

В Омске на днях прошел форум «ИТ-Полигон 2026». Одним из его участников был «Трамплин Электроникс» с совместным с BitBlaze стендов. Компания представляла линейку своих процессоров «Иртыш», выход которой вызвал далеко не однозначную реакцию российских медиа – в компании ее называют «скоординированной медиа-атакой». Анатолий Корсаков, генеральный директор «Трамплин Электроникс», дал интервью подкасту «Знай наших». Посмотреть его можно здесь, а я для вас подсвечу моменты, которые мне показались интересными.

📌 Коротко - об истории названия «Иртыш», почему его выбрали для разработок компании. Не буду «рушить интригу» - кому интересно, запустите видео, там об этом сказано в первых секундах.

📌 О соизмеримости показателей процессоров «Иртыш» и показателей процессоров линейки Intel – их можно сравнивать, например, с Xeon 4314. Впрочем, сравнивать процессоры с разной системой команд «в лоб» - дело неблагодарное. В целом в «Трамплин Электроникс» считают процессоры своей линейки вполне подходящими для замены в различных решениях зарубежных процессоров x86.

📌 Конечно, зашел разговор на тему «как можно за год» разработать целую линейку процессоров. Анатолий Корсаков ожидаемо парировал этот вопрос тем, что неуместно вести отсчет разработки от момента регистрации компании, пояснив, что разработка началась заметно раньше и заняла «намного больше», чем 1 год. Что, в частности, у специалистов, вовлеченных в процесс, был, например, опыт написания ПО для процессоров Эльбрус, вплоть до написания ОС.

📌 Компания планирует выпустить в этом году 30 тысяч процессоров для серверов, считая это вполне амбициозной задачей для первого года. В целом намеревается занять существенную долю рынка в России, если говорить о российских процессорах.

📌 Разумеется, зашел разговор о «китайских корнях» процессоров «Иртыш»: да, «Трамплин Электроникс» лицензировала китайскую процессорную архитектуру и никогда не скрывала этого. При каких-то иных геополитических условиях, возможно, предпочли бы лицензировать x86, но в текущих условиях сделать это практически невозможно. Компания купила лицензию на производство и использование архитектуры LoongArch компании Loongson Technology, в том числе, права на использование ядер LA664, на все необходимые сложнофункциональные блоки. В разработках используются только такие блоки, не применяются никакие блоки третьих сторон, что ограничивало бы возможности распространения созданной «Трамплин Электроникс» линейки продуктов. Да, эти процессоры производятся в Китае, поскольку в России нет производств по техпроцессам 12нм.

📌 Процессоры «Иртыш» - это то, что можно пойти и купить сейчас, не потребуется ждать какого-то ХХ квартала YYYY года после заказа. Появление этой линейки процессоров увеличило возможности российских компаний по части импортзамещения серверов.

📌 Оригинальные процессоры Loongson Technology поддерживают шифрование. За счет этого их нельзя просто так «взять и вывезти» из Китая без ведома и согласия производителя. ((RUSmicro: То есть вывезти можно, но у производителя сохраняется контроль)). В процессорах, сделанных под заказ «Трамплин Электроникс» соответствующий блок удален, чтобы потребители не переживали, что китайский производитель может влиять на их возможности использования купленного процессора. Сейчас компания ведет ОКР с тем, чтобы заменить китайский криптографический блок на российский, с планами выпуска модифицированных таким образом процессоров с 2027 года. Они будут производиться по техпроцессу 12нм, по заказу компании «Трамплин Электроникс», по ее фотошаблонам. По-прежнему в Китае, по названным выше причинам.

📌 Говоря о локализации - есть мечта производить процессоры на территории России, когда появятся соответствующие фабы. Есть планы по корпусированию процессоров в России – идут соответствующие переговоры с участниками рынка, формулируется ТЗ. В компании надеются, что версия процессоров с российской криптографией будет корпусироваться в России.

📌 Анатолий Корсаков уверен – против компании в последнее время ведется «скоординированная медиаатака». Он отмечает, что компания еще не подавала документы на включение ее продукции в реестр Минпромторга. Но медиа пишут, что эта несуществующая заявка «была приостановлена». Другие утверждают, что разработка была выполнена на бюджетные деньги. «У нас не было ни копейки бюджетных денег… и пока таких планов нет. Ни субсидий, ни иных форм государственных инвестиций». К сожалению, все эти разъяснения безусловно важные и актуальные в сложившейся ситуации, г-н Корсаков завершил намеком на то, что некоторые публикаторы будут неприятно удивлены возможностями юридической команды компании. Как по мне, - это не лучший способ наладить отношения с медиа, которые, бывает, ошибаются из-за нехватки информации, а не с какими-то недружественными целями.

📌 Один из процессоров компании уже задействовал производитель ноутбуков. Компания «Трамплин Электроникс» подготовила референсные платы серверов, ноутбуков, десктопов и т.п. для производителей соответствующих продуктов. Это стандартная практика для производителей процессоров. «Трамплин Электроникс» не занимается выпуском вычислительной техники на базе своих процессоров. Но можно ожидать появления в магазинах и маркетплейсах различных устройств на базе процессоров «Иртыш» от различных российских производителей, которые сможет купить любой желающий.

Ситуация прояснилась?

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теги: микроэлектроника Трамплин Электроникс российские микропроцессоры Иртыш Loongson Technology LongArch

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