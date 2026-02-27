Фиксированный доступ к интернету: МТС инвестирует 1 млрд в модернизацию и расширение ядра транспортной сети сети ШПД и развертывание маршрутизаторов собственной разработки

MForum.ru
15.06.2026,
МТС сообщает, что в 2026-2027 году инвестирует 1 млрд рублей в модернизацию и расширение ядра транспортной сети фиксированного интернет-доступа в 26 регионах России. Значительная часть этих средств пойдет на установку сервисных маршрутизаторов BNG (+BRAS) собственной разработки МТС, которые заменят оборудование иностранных производителей.
МТС в конце 2024 года создала собственное решение – сервисные маршрутизаторы в форм-факторе программного решения, которое может работать на распространенных серверах архитектуры x86. В зависимости от конфигурации сервера, ПО обеспечивает пропускную способность маршрутизатора от 40 до 200 Гбит/с.
🎓 ВRAS (Broadband Remote Access Server) - это функция устройства сервисной границы, обеспечивающая управление широкополосными подключениями. Она отвечает за проверку подлинности пользователей, авторизацию, учет трафика и выделение IP-адресов. BRAS обычно располагается на границе между сетью доступа и магистральной сетью оператора и выполняет функции AAA-сервера (Authentication, Authorization, Accounting).
🎓 BNG (Broadband Network Gateway) - узел сети, выполняющий функции распределения и коммутации пакетов данных в широкополосных сетях. Он объединяет функции маршрутизации, NAT (преобразование сетевых адресов), DHCP (динамическое распределение IP-адресов) и QoS (управление качеством обслуживания). BNG обеспечивает взаимодействие между абонентскими устройствами и сетью оператора, обеспечивая надежное и быстрое соединение. То и другое - оборудование сервисной границы.
В начале 2025 года компания получила на свой сервисный маршрутизатор МТС-BNG сертификат соответствия в области связи и на сегодня вывела в эксплуатацию первые комплекты оборудования в 22 регионах России. В МТС организована структура технической поддержки нового оборудования, обучены сотрудники служб развития и эксплуатации. До конца 2027 года собственные сервисные маршрутизаторы еще в 26 регионах, включая партию устройств на сети МГТС, дочерней компании МТС.
«Наше решение, созданное экспертной командой МТС, доказало свою эффективность и надежность во многих регионах России. В ряде мест уже весь коммерческий трафик абонентов ШПД проходит исключительно через сервисные маршрутизаторы МТС-BNG. На фоне постоянного роста интернет-трафика и постепенного вывода из эксплуатации иностранного оборудования мы решили масштабировать проект – в 2026 и 2027 годах наши сервисные маршрутизаторы будут установлены еще в 26 регионах. На этом этапе на модернизацию ядра сети фиксированного доступа компания потратит 1 миллиард рублей собственных средств, из которых существенная доля будет вложена в установку маршрутизаторов собственной разработки», - отметил директор департамента регионального транспорта и сетей корпоративных клиентов Виктор Перов.
Отмечу трендовость программной версии разработки. Отечественные решения BNG выпускает несколько российских производителей, но их вряд ли можно назвать бюджетным решением. То, что в МТС разработали программную реализацию, которую можно запускать на плюс-минус взятом с полки сервере - это плюс решения, сейчас заметен выраженный тренд на виртуализацию всего, что может быть виртуализовано без ущерба для дела. На российском рынке есть и другая компания, которая занимается программными решениями сервера BNG, она работала, в частности, с Билайном и Ростелекомом. Когда нормализуется политическая ситуация, будет интересно посмотреть - будут ли разработки МТС (базовые станции, программные маршрутизаторы и т.п.) пользоваться экспортным спросом.
((изображение маршрутизатора МТС-BNG – с сайта МТС))
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теги: ШПД фиксированный доступ к интернету МТС модернизация сети маршрутизатор BNG с функционалом BRAS программно-определяемый
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