Мобильная связь: МегаФон в Ярославской области - оператор подвел итоги модернизации сети в Ярославле в 2025 году

02.02.2026, MForum.ru

Работы по модернизации сети МегаФон в Ярославле проводились с марта 2025 года во всех районах города - от центра до окраин и пригорода. Обновление затронуло новостройки в «спальных районах», больницы, музеи, торговые центры, промышленные зоны и исторический центр. Отдельное внимание уделили главным достопримечательностям Ярославля - Волжской и Которосльной набережным.

На начальном этапе специалисты провели тесты и аудит существующего телеком-оборудования. Это позволило определить зоны, требующие оптимизации. Далее инженеры выполнили комплекс работ: изменили азимуты и углы наклона антенн, добавили платы и задействовали дополнительные частоты. Настройки телеком-оборудования были изменены, чтобы учесть изменения в архитектуре и ландшафте города. В результате увеличилась зона покрытия сети, скорость загрузки цифровых сервисов и эффективность использования частотного ресурса.

В новостройках были развернуты новые базовые станции, использующие различные диапазоны частот, обеспечивающие широкую полосу пропускания. Решались задачи обеспечения стабильного сигнала как вне помещений, так и внутри них.

«За последний год потребление мобильного интернета в Ярославле выросло на 15%. Учитывая рост спроса на связь, регулярная модернизация сети становится необходимостью. Установленное оборудование поддерживает технологию MIMO 4×4: оно способно принимать и передавать пользовательские данные по четырём разным каналам, что значительно увеличивает пропускную способность сети. Развитие новой телеком-инфраструктуры позволяет снизить нагрузку с существующих базовых станций, чтобы предоставить абонентам возможность скачивать максимальные объёмы данных при сохранении высокой скорости мобильного интернета», - отметил Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области.

По данным МегаФон, доступные скорости загрузки интернет-данных для жителей Ярославля за прошедший 2025 год выросли в среднем более, чем на 20%.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги МегаФон Ярославская область развитие сетей мобильная связь

--