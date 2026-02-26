Мобильная связь: МегаФон в Орловской области - более 3 тысяч жителей области получили мобильный интернет со скоростью до 70 Мбит/с

26.02.2026, MForum.ru

Специалисты МегаФон сообщают о проведенной модификации инфраструктуры сети в трех районах региона - Малоархангельском, Должанском и Урицком.

Апгрейд затронул такие локации, как село Первая Ивань, посёлок городского типа Долгое, деревня Селихово.

В рамках модернизации были задействованы дополнительные полосы частот верхнего частотного диапазона, что позволило обеспечить высокую скорость мобильного интернета даже в часы максимальной нагрузки. Благодаря модернизации сети показатели в зоне действия базовых станций стали выше на 10-15%, сообщает оператор.

Помимо этого, для абонентов доступны звонки с использованием технологии VoLTE.

«Мы планомерно работаем над развитием цифровой основы региона, в том числе в небольших населённых пунктах. В результате апгрейда сети ещё три локации обеспечены скоростным мобильным интернетом, который позволяет абонентам работать дистанционно, смотреть видеоконтент без задержек или общаться с близкими в режиме онлайн. Ранее такую возможность получили жители села Коротыш, посёлков Юры, Рогатый, Кромы и Жудерский», — рассказал Сергей Ивочкин, директор МегаФона в Орловской области.

--

теги: мобильная связь развитие сетей Орловская область МегаФон

--