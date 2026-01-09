Электроника: В России продлили упрощённый порядок ввоза электроники до конца 2026 года

MForum.ru
09.01.2026,
Правительство России продлило на год, до 31 декабря 2026 года, упрощённый порядок ввоза на территорию страны "отдельных видов электронных устройств". Соответствующее постановление №2109 было подписано 23 декабря 2025 года. Мера призвана поддерживать стабильность на внутреннем рынке и предотвратить дефицит техники.
Упрощения касаются процедуры получения нотификации ФСБ — обязательного документа для ввоза любого оборудования, которое использует шифрование. Под это требование попадает большинство современных устройств: смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и средства связи.
Ключевые изменения упрощённого порядка:
Решение продолжает политику, реализуемую с 2022 года, и направлено на минимизацию влияния санкционных ограничений на обеспечение российского рынка необходимой электронной продукцией и компонентами. Решение не отменяет другие меры, создающие барьеры для импорта: таможенные пошлины, требования по сертификации, мер господдержки отечественной продукции. И все же упрощённый ввоз готовой продукции (смартфонов, ноутбуков) позволит зарубежным брендам сохранить присутствие на рынке, создавая конкуренцию российским аналогам по цене, качеству и функциональности. Не худший сценарий для потребителей, если говорить о возможностях выбора.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: электроника регулирование ввоз электроники Минпромторг
--
Публикации по теме:
25.12. [Новости компаний] Электроника: Кешбэк для российской электроники: системные противоречия и скрытые риски / MForum.ru
16.12. [Новости компаний] Измерительная техника: Минпромторг планирует ограничить закупки иностранной измерительной техники для госсектора / MForum.ru
02.12. [Новости компаний] Электроника: Российские печатные платы остаются слишком дорогими, что не стимулирует производителей электроники к их использованию / MForum.ru
13.06. [Новости компаний] Электроника: Светодиоды - ввести маркировку или отменить требование закупать отечественные? / MForum.ru
13.06. [Новости компаний] 5G: В FCC рассматривают возможность распределения диапазона 42 ГГц / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru