Электроника: В России продлили упрощённый порядок ввоза электроники до конца 2026 года

Правительство России продлило на год, до 31 декабря 2026 года, упрощённый порядок ввоза на территорию страны "отдельных видов электронных устройств". Соответствующее постановление №2109 было подписано 23 декабря 2025 года. Мера призвана поддерживать стабильность на внутреннем рынке и предотвратить дефицит техники.

Упрощения касаются процедуры получения нотификации ФСБ — обязательного документа для ввоза любого оборудования, которое использует шифрование. Под это требование попадает большинство современных устройств: смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и средства связи.

Ключевые изменения упрощённого порядка:

Подавать заявки на нотификацию для ввоза продукции теперь могут отраслевые ассоциации, такие как Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ). Ранее это право было исключительно у производителей, которые должны были обращаться напрямую в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.





Для комплектующих, ввозимых для промышленного производства оборудования в России, отменяется требование предоставлять таможенным органам сведения о нотификации. Это должно упростить логистику для отечественных производителей электроники.

Решение продолжает политику, реализуемую с 2022 года, и направлено на минимизацию влияния санкционных ограничений на обеспечение российского рынка необходимой электронной продукцией и компонентами. Решение не отменяет другие меры, создающие барьеры для импорта: таможенные пошлины, требования по сертификации, мер господдержки отечественной продукции. И все же упрощённый ввоз готовой продукции (смартфонов, ноутбуков) позволит зарубежным брендам сохранить присутствие на рынке, создавая конкуренцию российским аналогам по цене, качеству и функциональности. Не худший сценарий для потребителей, если говорить о возможностях выбора.

