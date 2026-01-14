Мобильная связь: Samsung и Intel совершили прорыв: осуществлен первый коммерческий звонок по виртуализированной сети 5G

MForum.ru
14.01.2026,
Samsung Electronics успешно провела первый в отрасли коммерческий голосовой вызов с использованием своей полностью виртуализированной сети радиодоступа (vRAN), работающей на процессорах Intel Xeon 6. Тест прошёл в действующей коммерческой сети оператора уровня Tier-1 в США (предполагаю, что речь о Verizon).
Радиодоступ, транспорт и безопасность были обработаны на одном стандартном сервере от Hewlett Packard Enterpris. Это стало возможным благодаря использованию чипа Intel Xeon 6700P-B (до 72 ядер) и ПО Samsung, работающего на облачной платформе Wind River.
До сих пор vRAN показывали лишь в лабораториях. А теперь нам предлагается считать, что технология готова к использованию на коммерческих сетях.
Серьезный удар по всем разработчикам специализированных процессоров для базовых станций.
А операторам, напротив, этот прорыв обещает возможность экономии, как на капитальных (CAPEX), так и на операционных (OPEX) расходах, включая заявленный выигрыш в энергоэффективности. А еще это сулит возможность отказа от специализированного «железа» в пользу ПО на стандартных серверах, что ускорит внедрение новых функций и снизит зависимость от одного вендора.
Архитектура vRAN открывает прямой путь к «AI-нативным» сетям и может выступить основой для будущего перехода к 6G.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: vRAN оборудование сетей сотовой связи архитектура сетей Samsung Intel
--
Публикации по теме:
09.01. [Новости компаний] Частоты: Сделка Samsung и Marvell по чипам для 5G-RAN под угрозой срыва / MForum.ru
23.07. [Новости компаний] 5G: Рынок RAN не будет сокращаться / MForum.ru
21.05. [Новости компаний] RedCap / MForum.ru
21.02. [Новости компаний] Cloud RAN: Nokia переводит свое решение Cloud RAN на ИИ на базе NVidia / MForum.ru
21.12. [Новости компаний] Cloud RAN / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru