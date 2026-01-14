Мобильная связь: Samsung и Intel совершили прорыв: осуществлен первый коммерческий звонок по виртуализированной сети 5G

MForum.ru

Мобильная связь: Samsung и Intel совершили прорыв: осуществлен первый коммерческий звонок по виртуализированной сети 5G

14.01.2026, MForum.ru

Samsung Electronics успешно провела первый в отрасли коммерческий голосовой вызов с использованием своей полностью виртуализированной сети радиодоступа (vRAN), работающей на процессорах Intel Xeon 6. Тест прошёл в действующей коммерческой сети оператора уровня Tier-1 в США (предполагаю, что речь о Verizon).

Радиодоступ, транспорт и безопасность были обработаны на одном стандартном сервере от Hewlett Packard Enterpris. Это стало возможным благодаря использованию чипа Intel Xeon 6700P-B (до 72 ядер) и ПО Samsung, работающего на облачной платформе Wind River.

До сих пор vRAN показывали лишь в лабораториях. А теперь нам предлагается считать, что технология готова к использованию на коммерческих сетях.

Серьезный удар по всем разработчикам специализированных процессоров для базовых станций.

А операторам, напротив, этот прорыв обещает возможность экономии, как на капитальных (CAPEX), так и на операционных (OPEX) расходах, включая заявленный выигрыш в энергоэффективности. А еще это сулит возможность отказа от специализированного «железа» в пользу ПО на стандартных серверах, что ускорит внедрение новых функций и снизит зависимость от одного вендора.

Архитектура vRAN открывает прямой путь к «AI-нативным» сетям и может выступить основой для будущего перехода к 6G.

--

теги: vRAN оборудование сетей сотовой связи архитектура сетей Samsung Intel

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

