Мобильная связь: МегаФон в Башкортостане - сеть улучшена в селе Чесноковка

05.02.2026,
МегаФон провел работы по улучшению сети в селе Чесноковка с населением почти 8 тысяч человек.
По данным оператора, новое телеком-оборудование действует в окрестностях улиц Парковой, Гагарина, Загородной, Уфимской, Усадебной, Рябиновой и Коперника. Тяжёлый контент в этой части населенного пункта теперь загружается быстрее даже в часы пиковой нагрузки.
Технические специалисты оператора задействовали в локации сразу несколько диапазонов частот, чтобы обеспечить оптимальные покрытие и ёмкость. В результате, как сообщает оператор, средняя скорость загрузки составляет 35 Мбит/с, а максимальная достигает 65 Мбит/с.
«Уже несколько лет мы видим устойчивый тренд на загородную жизнь. Соответственно, растёт и потребление интернет-трафика у жителей частных домов. По этому показателю Уфимский район, на территории которого находится Чесноковка, сейчас входит в тройку самых активных в республике наряду с Туймазинским и Мелеузовским. Учитывая это, мы последовательно развиваем здесь инфраструктуру связи», - рассказал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.
