Розница: На платформе Авито начинают продавать SIM-карты от официальных магазинов операторов связи

MForum.ru
22.03.2026,
Как сообщает ВымпелКом, первыми в продажу поступили SIM-карты Билайн с возможностью саморегистрации. В апреле в продажу поступят также карты МТС, МегаФона, и T2.
При покупке можно будет самостоятельно выбрать номер и регион подключения, доставку обеспечит маркетплейс. Продавец получит средства после получения заказа в пункте выдачи. Служба поддержки поможет решить спорные вопросы, если они появятся.
В рамках партнёрства Билайн запустил специальный тарифный план, доступный только пользователям торговой площадки.
Предложение носит ограниченный характер и рассчитано на первую тысячу подключений. Тариф ориентирован на активных пользователей, которым важен как "внушительный пакет" мобильного интернета, так и голосовой связи. Фишкой этого предложения стал безлимитный трафик при использовании маркетплейса.
«Онлайн-покупка SIM-карты становится всё более привычным сценарием для клиентов. Партнёрство [...] позволяет нам протестировать новый канал продаж и сделать пользователям платформы эксклюзивное предложение с большим объёмом интернет-трафика и расширенными возможностями. Для нас это также возможность интегрировать услуги связи в экосистему цифровых сервисов, которыми клиенты пользуются каждый день», - отмечает директор по развитию электронной коммерции Билайна Кирилл Булгинов.


теги: розница SIM-карты с саморегистрацией маркетплейсы Билайн ВымпелКом

