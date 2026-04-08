Интернет вещей: МТС в Хакасии запустил проект дистанционного мониторинга электрических сетей в Абакане

08.04.2026, MForum.ru

МТС сообщает о запуске совместно с предприятием «Абаканские электрические сети» пилотного проекта по дистанционному мониторингу энергообъектов. К системе подключена подстанция «Полярная», питающая 1-й, 4-й и часть 3-го жилого района Абакана. Решение позволит в режиме реального времени отслеживать состояние энергообъектов и оперативно реагировать на возможные неполадки и вторжения.

Решение включает сеть датчиков контроля периметра, 8 уличных камер и тревожную кнопку вызова группы быстрого реагирования. Видео хранится на сервере.

«Наше решение позволяет обеспечить сохранность энергообъектов и перейти от реагирования на инциденты к их предотвращению. Например, видеомониторинг можно интегрировать с сигнализацией. В таком случае во время экстренной ситуации, система сама, без участия человека, вызовет необходимые службы», – отметил директор МТС в Хакасии Павел Фомин.

Ранее МТС внедрила систему контроля безопасности и сохранности имущества в одной из крупных школ Черногорска. Решение на базе специальных датчиков позволяет мгновенно получить информацию об аварийных ситуациях и потенциальных инцидентах в образовательном учреждении.

теги: мобильная связь интернет вещей республика Хакасия МТС мониторинг электросетей

