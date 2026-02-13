Бесплатный Wi-Fi: МТС нарастила число общедоступных точек бесплатного Wi-Fi в Москве до 600

16.06.2026, MForum.ru

Речь идет о точках Wi-Fi сети MTS_WiFi_Free, работающих в салонах МТС, которые размещены в наиболее оживленных местах столицы. Доступ к интернету через эти точки предоставляется бесплатно всем желающим, независимо от того, является ли человек абонентом МТС. Но придется авторизоваться с помощью МТС ID – единого аккаунта для использования сервисов МТС, привязанного к номеру телефона. Авторизация действует в течение месяца во всех точках доступа MTS-WiFi-Free. В общем – это, конечно, костыль, но в наши непростые времена, когда интернет по чьей-то воле перестал быть легко и повсеместно доступным – тоже полезная опция, за что компании МТС – спасибо.

В общем – это, конечно, костыль, но в наши непростые времена, когда интернет перестал быть легко доступным – тоже полезная опция, за которую компании МТС – большое спасибо.



Сеть MTS-WiFi-Free построена в основном на базе оптоволоконной транспортной сети, что обеспечивает сравнительно высокие скорости доступа. Зона покрытия – не только территория салонов, но и прилегающие городские территории, благо часть оборудования МТС (компания использует собственную инфраструктуру) размещена на улицах, на опорах и столбах.

«Мы рады тому, что смогли предоставить гостям и жителям столицы дополнительную возможность оставаться на связи в различных ситуациях, в том числе, в целях экономии трафика мобильного интернета», - прокомментировал директор по конвергентным продуктам и маркетингу МТС в Московском регионе Павел Плясенко.

Карта покрытия сети MTS_WiFi_Free доступна по ссылке, подробнее о подключении mts.ru/wi-fi_v_msk.



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