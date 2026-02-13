Бесплатный Wi-Fi: МТС нарастила число общедоступных точек бесплатного Wi-Fi в Москве до 600

MForum.ru
16.06.2026,
Речь идет о точках Wi-Fi сети MTS_WiFi_Free, работающих в салонах МТС, которые размещены в наиболее оживленных местах столицы. Доступ к интернету через эти точки предоставляется бесплатно всем желающим, независимо от того, является ли человек абонентом МТС. Но придется авторизоваться с помощью МТС ID – единого аккаунта для использования сервисов МТС, привязанного к номеру телефона. Авторизация действует в течение месяца во всех точках доступа MTS-WiFi-Free. В общем – это, конечно, костыль, но в наши непростые времена, когда интернет по чьей-то воле перестал быть легко и повсеместно доступным – тоже полезная опция, за что компании МТС – спасибо.
В общем – это, конечно, костыль, но в наши непростые времена, когда интернет перестал быть легко доступным – тоже полезная опция, за которую компании МТС – большое спасибо.
Сеть MTS-WiFi-Free построена в основном на базе оптоволоконной транспортной сети, что обеспечивает сравнительно высокие скорости доступа. Зона покрытия – не только территория салонов, но и прилегающие городские территории, благо часть оборудования МТС (компания использует собственную инфраструктуру) размещена на улицах, на опорах и столбах.
«Мы рады тому, что смогли предоставить гостям и жителям столицы дополнительную возможность оставаться на связи в различных ситуациях, в том числе, в целях экономии трафика мобильного интернета», - прокомментировал директор по конвергентным продуктам и маркетингу МТС в Московском регионе Павел Плясенко.
Карта покрытия сети MTS_WiFi_Free доступна по ссылке, подробнее о подключении mts.ru/wi-fi_v_msk.
✓ подписаться на tg-канал
✓ Бойко про телеком в VK
--
теги: бесплатный Wi-Fi WiFi публичный Москва МТС общедоступный Wi-Fi точки доступа Wi-Fi вайфай
--
Публикации по теме:
13.02.2026. Билайн открыл бесплатный Wi-Fi более чем в 200 салонах связи
12.01.2026. Трафик публичных Wi-Fi сетей в России и спрос на фиксированный доступ растут из-за отключений мобильного интернета
05.03.2021. МТС включила пилотную пользовательскую сеть 5G в Москве
01.12.2019. Билайн показал кейс применения 5G в телемедицине. Часть 1
20.10.2019. Вендоры решений 5G
20.10.2019. Новости 5G. Обновляемая публикация
05.09.2019. Tele2 показал работу сети 5G в салоне на Тверской. Часть 2 - вопросы и ответы
05.09.2019. Tele2 продемонстрировала пилотную сеть 5G band 257 в салоне на Тверской. Часть 1. Выступления и показы
17.08.2018. Число операторов LTE, предоставляющих услуги VoWiFi Calling, приближается к 100
06.08.2018. Финансовые и операционные результаты Билайн в 2q2018 - Василь Лацанич
20.06.2018. VoLTE и VoWiFi в России - кто и где сейчас
03.04.2018. МТС запустила VoLTE и Wi-Fi calling на iPhone
23.03.2018. Статус движухи по теме VoLTE/WFC в Москве
31.12.2017. LTE в метро Москвы (обновляемый список)
15.12.2017. Дайджест: МегаФон развивает LTE в метро, ВымпелКом снизил цены в внутрироссийском роуминге, московский Tele2 отчитался за год
06.10.2017. PLDT обеспечит WiFi для 2300 автобусов до конца 2017 года
11.09.2017. "Хайп" от МТС. Готовьтесь к доплатам
25.10.2016. «МегаФон» опережает «Билайн» и выходит на второе место в рейтинге недобросовестности операторов
11.10.2016. МТС уверенно лидирует в рейтинге недобросовестности операторов связи
30.08.2016. Обман в рекламе операторов, ориентированной на несовершеннолетних
16.06. Music v2 - легальная коммерциализация и возможность менять жанр в рамках одного трека
16.06. Европейская Ams Osram в марте 2026 года представила технологию создания оптических межсоединений для систем ИИ
16.06. Росатом создал импортзамещающее производство высокочистых веществ: красного фосфора и оксихлорида фосфора
16.06. Билайн улучшил связь еще в трех деревнях Новгородской области
16.06. МТС в Новосибирской области - мобильная связь улучшена в самом маленьком городе области
16.06. С сентября 2026 года производителям производственного оборудования микроэлектроники придется доказывать его российскость балльной системой
16.06. МегаФон в Приморском крае – Дальнегорск и водохранилище
16.06. МТС нарастила число общедоступных точек бесплатного Wi-Fi в Москве до 600
16.06. Спутники SpaceX AI1 для орбитальных ЦОД будут большими и неэкологичными
16.06. МегаФон развернул мобильный интернет и голосовую связь еще в 18 селах Новосибирской области
15.06. Perfectum и Nokia продолжают развитие сети 5G SA запуском услуг мобильного доступа к сети Интернет
15.06. Компания Yadro обеспечила Третьяковку современными отечественными серверами
15.06. МТС инвестирует 1 млрд в модернизацию и расширение ядра транспортной сети сети ШПД и развертывание маршрутизаторов собственной разработки
15.06. МТС Optimus добавил функцию обмена расшифровками звонков между пользователями
15.06. Билайн продолжает развитие мобильной сети в Костромской области
16.06. Honor X70 Pro Max – батарея 8560 мАч и цена от 295 долларов
16.06. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6
15.06. Moto G Max – 200 МП камера, экран 5000 нит и военная прочность за 490 долларов
15.06. Honor X7e Plus 5G сертифицирован в ОАЭ
12.06. OnePlus Turbo 6X и 6X Pro -доступные «батарейные монстры» для Китая от 220 долларов
11.06. Honor подтвердила 7 лет обновлений для Magic V6 и всей Magic-серии в Европе
11.06. Realme P4R 5G – 8000 мАч, 144 Гц и MIL-STD-810H за 200 долларов
11.06. Honor готовит Win Pad Mini: 8-дюймовый OLED-планшет для геймеров с емкой батареей
10.06. Honor X80 Pro Max – 11 000 мАч, 90 Вт и Snapdragon 6 Gen 5
10.06. Infinix Smart 20 – большой 120-герцовый экран и автономность за 145 долларов
10.06. Apple анонсировала список устройств для iOS 27, macOS 27 Golden Gate и watchOS 27: Intel Mac остаются без поддержки
09.06. Появилась уточненная информация о батарее, зарядке и дисплее Redmi K100 Pro
09.06. Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5
09.06. Samsung Galaxy S27 Pro будет на уровне Ultra, но без S Pen
08.06. Vivo V70 Lite – почти незаметное обновление с упором на автономность
08.06. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6
08.06. Hisense A10 – смартфон с e-ink дисплеем представят спустя три года разработки
05.06. Motorola расширила семейство Edge 70, выпустив в Индии версию Pro+
05.06. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100
05.06. Huawei nova Y74 получил батарею 6620 мАч и экраном 90 Гц за доступную цен