Мессенджеры: МТС поделилась динамикой прироста аудитории новых для россиян мессенджеров

13.04.2026,
В МТС AdTech изучили динамику прироста аудитории в новых для граждан России мессенджерах. Самым быстрорастущим в 1q2026 решением стала Telega, российский «форм» Telegram. Но росли и другие платформы. Самыми популярными оказались решения из Китая, Турции и Кореи, а в целом аудитория платформ из Азии выросла на 60%.
данные МТС, изображение - MForum
В целом спрос на альтернативные мессенджеры в России ожидаемо вырос на 50% за 1К2026. Telega показала +160% MAU в марте. Быстро рост BiP, прирост составил 105% за март. На 82% выросла аудитория KakaoTalk, на 39% - GemSpace, на 27% - Simplex. Выросло и пользование китайским WeChat - на 15%. Лидером по оттоку оказался заблокированный Discord - количество активных пользователей снизилось на 18%.
Аудитория Imo сократилась в марте на 1%, но этот американский мессенджер пока что остается лидером по аудитории среди альтернативных мессенджеров. В целом в первом квартале 2026 аудитория этого мессенджера все же выросла - на 10% квартал к кварталу.
При этом глобальный мессенджер Telegram сохраняет лидерство в России, В марте MAU Telegram незначительно снизился на фоне проблем с доступом к мессенджеру (в 1К2026 аудитория снизилась на 1,5% по сравнению с 4К2025), что не помешало мессенджеру сохранить лидирующие позиции. В марте MAU составил 90 млн человек, тогда как в целом за квартал аудитория мессенджера превысила 102 млн пользователей против 100 млн годом ранее.
Анализ сделан на основе Big Data и мобильного трафика МТС - агрегированных обезличенных данных пользователей c 01.01.2024 по 31.03.2026. Подсчитывалось количество активных и уникальных пользователей мессенджеров по всей России.
мессенджеры тренды Telegram
