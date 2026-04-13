ИТ: В нефтегазохимическом секторе доля закупок ИТ-оборудования выросла почти в 1,5 раза

13.04.2026, MForum.ru

В нефтегазохимической отрасли меняется структура ИТ-закупок: на фоне роста тендерной активности компании увеличивают долю закупок оборудования и сокращают инвестиции в комплексные проекты. По данным аналитического портала «ИТ-инфраструктура», по итогам второго полугодия 2025 года доля поставок оборудования для ИТ-инфраструктуры достигла 72% против 55% годом ранее, что делает аппаратную составляющую ключевым направлением для вложений среди компаний отрасли.

Методология и масштаб исследования

Тендерная активность является чувствительным индикатором состояния ИТ-рынка и напрямую отражает изменения инвестиционных приоритетов компаний. В рамках исследования цикла «Пульс отрасли» команда аналитического портала «ИТ-инфраструктура» изучила закупки крупнейших игроков нефтегазохимической отрасли с выручкой от 10 млрд рублей: более 200 организаций и свыше 1000 тендеров в области ИТ-инфраструктуры. При анализе также использовались данные по более чем 10 проектам из баз закупок и открытых источников.

Данные сформированы на основе системы «Контур.Закупки», агрегирующей информацию с более чем 400 электронных площадок. Выборка охватывает базовую инфраструктуру, инфраструктуру данных, коммерческие ЦОД и облака, рабочие места пользователей, инфраструктуру разработки и решения для задач ИИ, включая GPU и ML-платформы. Такой подход позволил зафиксировать изменения в структуре спроса и типах приобретаемых решений.

Рост закупочной активности и изменение приоритетов

Закупочная активность в нефтегазохимическом комплексе увеличилась как по сравнению с первым полугодием 2025 года, так и относительно 2024 года.

Однако основной тренд заключается в изменении структуры спроса: компании стали более осторожно инвестировать в комплексные проекты, концентрируясь на вложениях в поддержание работоспособности базовой ИТ-инфраструктуры.

Их доля выросла с 81% в 2024 году до 83% в 2025 году, в то время как вложения в сегмент решений для рабочих мест пользователей сократился с 11% до 8%, а закупки по направлению инфраструктуры разработки практически исчезли из тендерных баз.

При этом отдельные направления, включая инфраструктуру данных и коммерческие ЦОД с облаками, продолжают точечно развиваться, что отражает сохраняющийся интерес к аналитике и гибкости ИТ-систем.

Ключевое изменение связано с типом закупаемых решений. Если раньше значительная часть тендеров нефтегазохимической отрасли приходилась на комплексные проекты внедрения и замещения зарубежных ИТ-систем, то во второй половине 2025 года компании сконцентрировались на закупках аппаратных решений. Доля поставок серверов, СХД, стоек и запасных частей выросла с 55% в 2024 году до 72% в 2025 году - почти в 1,5 раза год к году.

Крупнейшие компании практически перестали проводить закупки программных решений на открытых площадках. Во многом это объясняется тем, что среди лидеров отрасли основные инвестиции в импортозамещение системного ПО уже завершены, так как они стартовали этот процесс гораздо раньше других игроков ИТ-рынка. Поэтому приобретение программных и программно-аппаратных платформ в нефтегазохимической отрасли становится точечным и характерным для небольших предприятий.



Почему наметился сдвиг в сторону оборудования

Переход к модели преимущественных закупок оборудования обусловлен несколькими факторами.

Во-первых, компании завершили активную фазу импортозамещения критического ПО и теперь сосредоточены на поддержании и расширении аппаратных мощностей, необходимых для работы уже внедренных систем.

Во-вторых, сокращение горизонта планирования на фоне экономической неопределенности заставляет бизнес отдавать предпочтение точечным, быстро окупаемым инвестициям, а не долгосрочным комплексным проектам.

По данным исследования «Рексофт», при сопоставимых по масштабах проектах срок окупаемости инвестиций у российских нефтяных и нефтехимических компаний примерно в 1,2 раза дольше, чем у зарубежных, что обусловлено удаленностью месторождений и необходимостью вложений в собственные разработки цифровых продуктов. Исчерпание потенциала «простых» решений потребует от компаний дальнейшего наращивания инвестиций в создание собственной технологической базы.

Факторы замедления закупок ПО и комплексных проектов

Несмотря на то, что по итогам 2025 года нефтегазовый сектор увеличил ИТ-расходы на 20%, до 162 млрд, динамика роста замедляется. Общее замедление роста ИТ-рынка в России и объемов инвестиций исследователи обозначают как новый тренд.

Ключевые факторы, которые будут ограничивать закупки в ближайшие 2–3 года:

✦ Высокая ключевая ставка и дефицит «длинных» денег. Финансирование масштабных проектов становится дорогим, компании переходят к модели точечных дозакупок по мере необходимости.

✦ Завершение активной фазы импортозамещения ПО. Лидеры отрасли уже заместили критическое системное ПО, что привело к насыщению спроса на программные продукты.

✦ Смещение фокуса с внедрения на эксплуатацию. Основные инвестиции сейчас направлены на поддержание и расширение уже созданных мощностей, а не на запуск новых комплексных проектов.

✦ Сокращение горизонта планирования. Компании приостанавливают масштабные внедрения и инвестируют в оборудование по мере необходимости — для поддержания и расширения текущих мощностей.

✦ Архитектурная инерция. Как отмечается в исследовании OCS, компании со зрелыми парками откладывают переход на российские решения, даже при объективной необходимости обновления. Возраст оборудования не становится триггером, если архитектура считается устойчивой.

Импортозамещение в отрасли

По данным исследования «ИТ-инфраструктура», в первом полугодии 2025 года доля ПО и оборудования российского производства в закупках составила не менее 32%. При этом, согласно исследованию OCS, в нефтегазовом секторе более 70% компаний имеют долю российских решений в парке серверного оборудования менее 25%, несмотря на требования КИИ. Это обещает значительный потенциал для дальнейшего импортозамещения, однако его реализация будет происходить неспешно, по мере естественного обновления оборудования.

Прогноз

В ближайшие 2–3 года ожидается сохранение текущей модели: приоритетными будут закупки оборудования для поддержания и расширения существующей инфраструктуры, а комплексные проекты по внедрению ПО не будут многочисленными.

Основным драйвером спроса останутся проекты промышленной автоматизации и цифровизации, в то время как инфраструктура будет развиваться как поддерживающий контур.

После завершения текущего цикла обновления оборудования можно ожидать возобновления активности в сегменте комплексных ИТ-проектов, однако их масштаб, вероятно, будет уступать показателям 2022–2024 годов.

