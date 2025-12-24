5G. Massive MIMO: Ericsson обеспечивает спотовое внедрение Massive MIMO для Docomo

24.12.2025, MForum.ru

Компания Ericsson рассказала о ходе развертывания радиомодулей Massive MIMO 32T32R (128 элементов) для NTT Docomo. Как ожидается, это позволит улучшить сеть 5G японского оператора в районах с высокой интенсивностью трафика и перегрузкой сети.

Развертывание радиомодулей AIR 3255 Massive MIMO со встроенной антенной началось с декабря 2025 года. Они работают в новом для компании диапазоне 4,5 ГГц. Модули совместимы с существующим оборудованием Docomo Massive MIMO на частоте 3,7 ГГц в том плане, что ими управляет единая система. Это позволяет гибко распределять трафик между частотными слоями.

Новые модули отличаются низким весом – 13 кг, что на 20% меньше, чем у их предшественников. Кроме того, они потребляют на 25% меньше электроэнергии – существенно, учитывая выходную мощность в 200 Вт. Решение поддерживает CPRI/eCPRI.

