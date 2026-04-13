Мобильная связь: Билайн в Самарской области - покрытие 4G усилено на федеральной трассе М-5

13.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, Билайн построил новые базовые станции и модернизировал инфраструктуру вдоль автодороги М-5 «Урал» в Самарской области. Дополнительное оборудование заработало на 75-м километре (на подъезде к Оренбургу) и 1094-м километре. Оба участка считаются одними из наиболее оживленных, со значительным транспортным потоком.

Инженеры также провели точечную настройку оборудования на 932-м и 1031-м километрах: на этих объектах запущен дополнительный частотный диапазон, что увеличило охват сетью 4G. Как отмечают в компании, скоростной интернет стал доступнее для водителей и для жителей малых населенных пунктов вдоль этих участков.

«Что касается последнего – развития сети в сельских районах области – то этот вектор продолжает оставаться одним из приоритетных для нашей команды. Например, только за последние месяцы мы установили новые базовые станции в 20 селах и деревнях региона, кратно расширив возможности 4G для тысяч сельчан и дачников», - комментирует директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

