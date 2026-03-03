Мобильная связь: Минцифры - количество БС 4G LTE в России выросло до 479 тысяч на конец сентября 2025

MForum.ru

Мобильная связь: Минцифры - количество БС 4G LTE в России выросло до 479 тысяч на конец сентября 2025

03.03.2026, MForum.ru

Тему сегодня обсуждают Ведомости. По данным аналитиков Vigo, прирост количества БС по федеральным округам был неравномерным.

🔸 Северо-Кавказский ФО – 15%
🔹 Южный – 8%
🔹 Приволжский – 6%
🔹 Центральный – 4%
🔹 Уральский – 4%
🔹 Дальневосточный – 3%
🔹 Сибирский – 3%
🔹 Северо-Западный – 3%

В Vigo оценивают число сайтов по числу eNodeB, логических узлов сети LTE, управляющих одной или несколькими сотами на сайте. Этот метод в целом корректен, но может давать значительные отклонения от истинного количества сайтов – на 5-10%. Впрочем, для сравнения между собой регионов, это не создает проблемы.

Некоторые из операторов представили внушительные цифры роста своих сетей.

🟡 Так, Билайн утверждает, что 2025 год был рекордным в этом плане, за год компания развернула более 36 тысяч базовых станций, включая 27 100 БС стандарта LTE и 5300 новых сайтов.

⚫️ Т2 заявила, что установила более 37 тысяч БС, из которых 74% работают в LTE (>27.4 тысяч). Большая часть строительства новых БС Т2 была сосредоточена в Ставропольском крае, на автодорогах и малых населенных пунктах в рамках программы УЦН 2.0.

Чем можно объяснить этот рост?

Причин, как обычно, несколько.

  • Вряд ли такие темпы развития сети LTE могли бы реализоваться, если бы у операторов не было возможности продолжать приобретать зарубежное оборудование. Не стану углубляться в эту тему, чтобы никому не навредить.
  • Часть роста количества базовых станций LTE объясняется снижением количества базовых станций 3G. Проще говоря, то оборудование, которое можно было переиспользовать в сети LTE, было переиспользовано, как были переиспользованы под LTE частоты 3G.
  • Некоторую лепту внесло начало активного развертывания российского оборудования, в 2025 году вклад этого фактора будет большим.

Разницу в темпах «окучивания» регионов я объясняю тем, что для Северо-Кавказского региона характерно значительное количество малых, удаленных, зачастую труднодоступных населенных пунктов. В этом плане «сыграла» программа УЦН 2.0. В какой-то мере сказался и рост внутреннего туризма, что простимулировало операторов к опережающему развитию в С-К и в Южном ФО.

В общем и целом, можно отметить, что несмотря на гигантские «временные трудности» и «отдельные перегибы на местах» российские операторы приложили просто невероятные усилия для того, чтобы удерживать высокое качество услуг и развивать сети в рамках оставшихся у них на сегодня возможностей. Конечно, все могло бы быть намного лучше, если бы не независящие от операторов ограничивающие факторы, но имеем, что имеем.

--

теги: мобильная связь количество базовых станций количество БС LTE количество сайтов развитие сетей

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

26.02. [Новости компаний] Итоги года: T2 сообщает о рекордном развитии сети в 2025 году / MForum.ru

28.01. [Новости компаний] Мобильная связь: Количество базовых станций 5G в Китае превысило 4.83 млн на конец 2025 года / MForum.ru

16.01. [Новости компаний] Мобильная связь: В Индии говорят о стремительном внедрении 5G / MForum.ru

24.12. [Новости компаний] Количество базовых станций: Билайн в 2025 году ввел в эксплуатацию более 36 тысяч базовых станций / MForum.ru

19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Пермском крае - завершен очередной этап модернизации инфраструктуры / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru

02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru

26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109 / MForum.ru

25.02. [Новинки] Слухи: iPhone 18 Pro получит тёмно-красный цвет, а складной iPhone Fold ограничится классикой / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч / MForum.ru

24.02. [Новинки]  Слухи: Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс / MForum.ru

24.02. [Новинки] Слухи: iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: