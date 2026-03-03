Мобильная связь: Минцифры - количество БС 4G LTE в России выросло до 479 тысяч на конец сентября 2025

03.03.2026, MForum.ru

Тему сегодня обсуждают Ведомости. По данным аналитиков Vigo, прирост количества БС по федеральным округам был неравномерным.

🔸 Северо-Кавказский ФО – 15%

🔹 Южный – 8%

🔹 Приволжский – 6%

🔹 Центральный – 4%

🔹 Уральский – 4%

🔹 Дальневосточный – 3%

🔹 Сибирский – 3%

🔹 Северо-Западный – 3%

В Vigo оценивают число сайтов по числу eNodeB, логических узлов сети LTE, управляющих одной или несколькими сотами на сайте. Этот метод в целом корректен, но может давать значительные отклонения от истинного количества сайтов – на 5-10%. Впрочем, для сравнения между собой регионов, это не создает проблемы.

Некоторые из операторов представили внушительные цифры роста своих сетей.

🟡 Так, Билайн утверждает, что 2025 год был рекордным в этом плане, за год компания развернула более 36 тысяч базовых станций, включая 27 100 БС стандарта LTE и 5300 новых сайтов.

⚫️ Т2 заявила, что установила более 37 тысяч БС, из которых 74% работают в LTE (>27.4 тысяч). Большая часть строительства новых БС Т2 была сосредоточена в Ставропольском крае, на автодорогах и малых населенных пунктах в рамках программы УЦН 2.0.

Чем можно объяснить этот рост?

Причин, как обычно, несколько.

Вряд ли такие темпы развития сети LTE могли бы реализоваться, если бы у операторов не было возможности продолжать приобретать зарубежное оборудование. Не стану углубляться в эту тему, чтобы никому не навредить.

Часть роста количества базовых станций LTE объясняется снижением количества базовых станций 3G. Проще говоря, то оборудование, которое можно было переиспользовать в сети LTE, было переиспользовано, как были переиспользованы под LTE частоты 3G.

Некоторую лепту внесло начало активного развертывания российского оборудования, в 2025 году вклад этого фактора будет большим.

Разницу в темпах «окучивания» регионов я объясняю тем, что для Северо-Кавказского региона характерно значительное количество малых, удаленных, зачастую труднодоступных населенных пунктов. В этом плане «сыграла» программа УЦН 2.0. В какой-то мере сказался и рост внутреннего туризма, что простимулировало операторов к опережающему развитию в С-К и в Южном ФО.

В общем и целом, можно отметить, что несмотря на гигантские «временные трудности» и «отдельные перегибы на местах» российские операторы приложили просто невероятные усилия для того, чтобы удерживать высокое качество услуг и развивать сети в рамках оставшихся у них на сегодня возможностей. Конечно, все могло бы быть намного лучше, если бы не независящие от операторов ограничивающие факторы, но имеем, что имеем.

теги: мобильная связь количество базовых станций количество БС LTE количество сайтов развитие сетей

