Количество базовых станций: Билайн в 2025 году ввел в эксплуатацию более 36 тысяч базовых станций

MForum.ru
24.12.2025,
Это примерно по 100 БС в день или по 1 БС каждые 15 минут. На сети оператора появилось около 5.3 тысяч новых сайтов. Это заметно сказалось на качестве услуг - за 2025 год покрытие LTE стало лучше для 22,4 млн жителей малых населенных пунктов, коттеджных поселков и садовых товариществ; сеть автодорог со стабильной связью приросла на 4,5 тыс. км – приводит данные оператор.
Кроме наращивания числа базовых станций, оператор активно занимался рефармингом, переводя в слои LTE частоты 2G и 3G.
Валерий Шоржин, заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайна:
«Билайн перевел диапазон 2100 МГц в сеть LTE уже в 80 субъектах Российской Федерации. В 28 из них в пользу LTE перераспределился весь спектр, который ранее использовался под технологию 3G. Обновленная сеть охватила почти 60% абонентской базы.
Но мы не ограничиваемся этим диапазоном, работаем и по другим частотным ресурсам. В частности, активно развиваем покрытие LTE 900, которое позволяет обеспечить доступ к услугам VoLTE и базовым интернет-сервисам даже внутри помещений, а также повысить качество связи на региональных автодорогах и в небольших отдаленных населенных пунктах. Покрытие LTE 900 частично или полностью охватывает уже 40 субъектов РФ. И мы, разумеется, не планируем останавливаться на достигнутом».
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Билайн Вымпелком развитие сетей количество БС количество базовых станций
--
Публикации по теме:
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Пермском крае - завершен очередной этап модернизации инфраструктуры / MForum.ru
16.05. [Новости компаний] Итоги: ВымпелКом отчитался за первый квартал года / MForum.ru
07.05. [Новости компаний] Конспекты: Дмитрий Лаконцев, Иртея – в наших планах произвести в 2025 году 1.5 тысячи БС. Или более / MForum.ru
28.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Московской области - качество связи улучшится на всей ЦКАД / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] Итоги квартала: Билайн отчитался за 2024 год – небольшим ростом ключевых бизнес-показателей и взрывным ростом чистой прибыли / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor раскрывает детали камер для новых игровых смартфонов серии Win / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Samsung готовит обновление камер в Galaxy A37 и A57 / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru