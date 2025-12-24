Количество базовых станций: Билайн в 2025 году ввел в эксплуатацию более 36 тысяч базовых станций

24.12.2025, MForum.ru

Это примерно по 100 БС в день или по 1 БС каждые 15 минут. На сети оператора появилось около 5.3 тысяч новых сайтов. Это заметно сказалось на качестве услуг - за 2025 год покрытие LTE стало лучше для 22,4 млн жителей малых населенных пунктов, коттеджных поселков и садовых товариществ; сеть автодорог со стабильной связью приросла на 4,5 тыс. км – приводит данные оператор.

Кроме наращивания числа базовых станций, оператор активно занимался рефармингом, переводя в слои LTE частоты 2G и 3G.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайна:

«Билайн перевел диапазон 2100 МГц в сеть LTE уже в 80 субъектах Российской Федерации. В 28 из них в пользу LTE перераспределился весь спектр, который ранее использовался под технологию 3G. Обновленная сеть охватила почти 60% абонентской базы.

Но мы не ограничиваемся этим диапазоном, работаем и по другим частотным ресурсам. В частности, активно развиваем покрытие LTE 900, которое позволяет обеспечить доступ к услугам VoLTE и базовым интернет-сервисам даже внутри помещений, а также повысить качество связи на региональных автодорогах и в небольших отдаленных населенных пунктах. Покрытие LTE 900 частично или полностью охватывает уже 40 субъектов РФ. И мы, разумеется, не планируем останавливаться на достигнутом».

