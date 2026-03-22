Микроэлектроника: Поможет ли аттестация производства в борьбе с «переклейкой шильдиков»?

22.03.2026, MForum.ru

В России обсуждается переход к аттестации производства вместо проверки отдельных изделий в радиоэлектронной промышленности. Соответствующее предложение прозвучало на научно-технической конференции, посвящённой развитию отрасли.

На первый взгляд, такой подход выглядит более современным и системным. Аттестация производства ориентирована не на проверку единичных образцов, а на оценку способности предприятия стабильно выпускать продукцию заданного качества. При корректной реализации это позволяет выявлять и предотвращать нарушения на уровне технологических процессов, а не постфактум на уровне отдельных изделий.

Теоретически такая модель может снизить административную нагрузку на производителей и ускорить вывод продукции на рынок. Если предприятие подтвердило соответствие своей производственной системы требованиям, необходимость многократных проверок каждой модификации изделия действительно может уменьшиться.

Однако эффективность этой меры в борьбе с так называемой «переклейкой шильдиков» не является очевидной. Даже при наличии аттестованного производства остаётся возможность, что часть продукции будет закупаться за рубежом и оформляться как произведённая в России. Аттестация подтверждает наличие производственных возможностей, но сама по себе не гарантирует, что они используются для выпуска всей заявленной продукции.

Кроме того, процедура аттестации может оказаться дорогостоящей и ресурсоёмкой, особенно для небольших компаний. Если требования будут чрезмерно сложными, это может привести к снижению конкуренции и вытеснению с рынка малых и средних производителей, не обязательно связанных с нарушениями.

Следует учитывать и то, что аттестация производства не может быть разовой процедурой. Для поддержания доверия к системе необходимы регулярные проверки, аудиты и выборочный контроль продукции. Без этого существует риск, что аттестация станет формальной процедурой, не влияющей на реальные практики производства.

Наконец, нельзя исключать и коррупционные риски. Если система аттестации будет восприниматься как административный барьер, а не как инструмент повышения качества, она может не только не решить проблему «переклейки», но и создать дополнительные возможности для злоупотреблений.

В итоге сама по себе аттестация производства может стать полезным инструментом контроля, но только при условии прозрачных процедур, регулярного аудита и сочетания с выборочной проверкой продукции. В противном случае она рискует превратиться в формальную меру, которая не затронет основные причины появления на рынке продукции с недостоверным происхождением.

