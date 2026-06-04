Услуги: Билайн открыл доступ к зарубежным сервисам, ушедшим из РФ

10.06.2026, MForum.ru

Как сообщает компания, подписчики bee получили доступ к зарубежным сервисам, которые не запрещены, но не работают на российском рынке – в их числе, например, Spotify и Ticketmaster, Brawl Stars и Netflix (полный список компания публично не афиширует, кроме того, его планируется расширять). Доступ ко всем этим сервисам не требует ни доплат, ни использования собственных VPN.

Подписка bee – это новый вариант тарифной модели Билайна – альтернатива привычным линейкам фиксированных тарифов. Подключая ее, пользователь сам выбирает объем интернет-доступа, минут, другие опции. Есть стартовые уровни bee START и bee ZERO. Можно собрать себе тариф с мобильной связью, домашним интернетом и ТВ.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Есть популярные и востребованные среди россиян сервисы, которые не запрещены в нашей стране, но приняли решение больше здесь не работать. Чтобы пользоваться ими сейчас, нужно включать VPN или прибегать к услугам посредников - это неудобно и не очень справедливо. Мы работаем над тем, чтобы всё большее количество людей могли жить привычной цифровой жизнью без лишних неудобств. Поэтому для начала мы наладили прямой доступ к популярным зарубежным сервисам, включая передовые нейронные сети, на тарифах “План б”, а теперь нарастили его охват - и продолжим это делать».

Как вам инициатива? Лично мне всегда нравился подход, "все, что прямо не запрещено - разрешено". (Да и к многим современным запретам отношение весьма скептическое, их стоило бы отменить, чем раньше, тем лучше). ||

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теги: услуги мобильная связь Билайн Вымпелком

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